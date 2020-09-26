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Yıldırım-2'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Terörün yurt içinde tamamen yok edilmesi hedefiyle başlatılan Yıldırım operasyonları kararlılıkla sürüyor.
Yıldırım-2 Cilo kapsamında Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ortak operasyon düzenlendi.
2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Etiketler: son dakika YILDIRIM-2 CİLOSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 09:55
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