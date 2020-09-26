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Erbaş'tan Kur'an kursunda şiddet olayına ilişkin soruşturma talimatı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta bir Kur'an kursunda çocuklara şiddet olayı ile ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:
"Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan ilçemizdeki bir Kur'an kursunda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım."
Etiketler: soruşturma talimatı kur'an kursu şiddet kahramanmaraş elbistan Diyanet İşleri Başkanı Ali ErbaşSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 02:44
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