ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Türkiye'ye yönelik sözlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sert tepki geldi.

Kalın, Pelosi'nin Türkiye'ye karşı husumet içinde olan ön yargılı bir siyasetçi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Daha önce de Ermeni soykırımı iddiaları konusunda böyle bir tavır içerisinde girmişti. Nasıl soykırım iddiaları tarihi gerçeklerle örtüşmediyse bugünkü Türkiye siyaseti okumalarının da tarihi ve aktüel gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Ancak Batılı, Amerikalı ve Avrupalı siyasetçiler, Türkiye'yi özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi iç siyasetlerinin bir iç malzemesi yapma alışkanlığından bir türlü vazgeçemiyorlar. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanımızın küresel etkisinin bir yansıması olarak da okunabilir. Ancak şu soruyu sormak lazım, Türkiye'de seçimlere katılım oranı nedir, ABD'de nedir? Demokratik temsil açısından Türkiye'de kaç siyasi parti vardır, ABD'de kaç tane vardır? Amerikan demokrasisinin krizi tartışmalarına baktığınız zaman, Amerikan siyasetine ve kongreye etki yapan, etkinin ötesinde oradaki ifadeyi mazur görün ama siyasi pozisyonları satın alan çıkar grupları ne kadar etkilidir? Türk siyasetinde çok partili hayata geçtiğimizden bu yana temsil noktasında nerde olduğumuza bir bakın. Bu konular mukayese bile kabul etmez."

"Onlara tavsiyemiz, tarihi doğru okumaları"

Kalın, Amerikan siyasetinin kendi iç sorunlarını, Türkiye üzerinden çözmeye çalışan siyasetçilerin sadece beyhude bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, "Onlara tavsiyemiz, tarihi doğru okumaları Türkiye'nin yeni dinamiklerini doğru okumalarıdır. Eskiden Türkiye'ye bir talimat verdiklerinde bunun derhal yerine getirileceğini zanneden çıkar ve güç çevreleri artık Türkiye'de 15-16 yıldır böyle bir düzenin olmadığını anlamış olmak durumundalar. Bunu hala görmedilerse bizi izlemeye devam etsinler" diye konuştu.