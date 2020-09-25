İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Erdoğan ve Dodon görüşmesinde, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve işbirliğini güçlendirecek konular değerlendirildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.