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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve işbirliğini güçlendirecek konular ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Erdoğan ve Dodon görüşmesinde, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve işbirliğini güçlendirecek konular değerlendirildi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.
Etiketler: son dakika recep tayyip erdoğan Moldova igor dodonSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 19:04
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