AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yılmaz, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve COVID tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim."