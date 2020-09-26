Haber Giriş: Kaynak: AA
AK Parti'li Yılmaz'a koronavirüs tanısı konuldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kendisine koronavirüs tanısı konulduğunu duyurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yılmaz, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve COVID tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim."
Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) September 25, 2020
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