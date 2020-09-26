Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü" münasebetiyle mesaj yayımladı.

Erdoğan, 1538 yılında gerçekleşen Preveze Deniz Muharebesinde Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zaferin, Türk denizcilik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Preveze Deniz Zaferi ile Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hakimiyetinin perçinlendiğini, Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirten Erdoğan, "Tarih, denizcilerimizin hüküm sürdüğü tüm denizlerde barışın, huzurun, adaletin hâkim olduğunu kaydetmiştir. Preveze Deniz Zaferi gibi nice şanlı zaferlerle dolu bir geçmişe sahip olan Deniz Kuvvetlerimizin, devraldığı bu büyük mirası güçlendirerek geleceğe taşıyor olmasıyla iftihar etmekteyiz." dedi.

Erdoğan, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerimizin emniyetini sağlayan Deniz Kuvvetlerimiz köklü ve saygın tarihinden aldığı güçle birlikte gelişmiş imkân ve kabiliyetleri, nitelikli personeli ve üstlendiği tüm görevlerde elde ettiği başarılarla milletimizi gururlandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi sürdürmekteyiz"

Son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz'de yaşanan hadiselerin, kendilerine her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmaları gerektiğini gösterdiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz.

'Hazır ol cenge, ister isen sulhu salah' diyen ecdadımıza kulak vererek, ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışı, huzuru, güvenliği daim kılmak için ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi Deniz Kuvvetlerimizi de yerli ve milli imkân ve kabiliyetlerle donatmaktayız.

Bugün dünyada kendi savaş gemisini milli imkânlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olarak Mavi Vatanımızı korumak, dostlarımızın emin olmasını sağlamak, haklarımıza göz dikenleri caydırmak için Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi sürdürmekteyiz."

Erdoğan, "Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü’nde vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum." dedi.