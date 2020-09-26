Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 482'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akar, "Bugün, 'Preveze Deniz Zaferi'nin 482'nci yıl dönümünü ve kahraman denizcilerimizin 'Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz." dedi.

27 Eylül 1538'de Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Türk donanmasının birleşik Haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Zaferi'nin, Akdeniz tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirten Akar, Preveze Deniz Zaferi ile Türk donanmasının, karşısına çıkılamayan bir deniz gücü olduğunu ve Akdeniz'in bir Türk gölü haline geldiğini ifade etti.

Akar, bu deniz savaşının, Türk donanmasına mükemmel komuta eden ve denizcilik usullerine en üst seviyede vakıf kaptanların ve kahraman leventlerin muharebe yetenekleri ile kazanıldığını belirtti.

Akar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk denizcilik tarihinin müstesna sayfalarına adları yazılan ve dünya denizcilik tarihine damga vuran bahriyelilerimizin başarılarından ilham alan Deniz Kuvvetlerimiz de, bugün sahip olduğu yüksek teknolojisi, iyi eğitimli kahraman ve fedakâr personeliyle 'Mavi Vatanımız'da etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirmekte, aynı zamanda dünyanın çeşitli denizlerinde üstlendiği uluslararası görevlerle dünya barışına katkı sağlamaktadır."

"Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak"

Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin, modern bir deniz gücüne sahip olmanın hayati öneme haiz olduğunu gösterdiğini belirten Akar, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Deniz Kuvvetlerimizin modern deniz gücü niteliklerini muhafaza edebilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Başta MİLGEM olmak üzere yerli ve millî savunma sanayiimizin el emeği, göz nuru yeni deniz sistemleri projelerinin hayata geçirilmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak; Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam edecektir."

"Denizleriniz sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun"

Akar, "Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Preveze Deniz Zaferi’nin mimarı Barbaros Hayrettin Paşa ve ebediyete intikal etmiş kahraman denizcilerimizi, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL başta olmak üzere, Deniz Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen fedakâr komutan ve mensuplarını en samimi duygularımla kutluyor, kendilerine kazasız, belasız; hayırlı başarılı görevler diliyorum. Kahraman Türk Denizcileri, Denizleriniz sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun!" dedi.