İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altında olan yerleşim yerleriyle ilgili açıklama yaptı.

45 ildeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulamasıın devam ettiği belirtilen açıklamada 5 ildeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulamasının sona erdirildiği bilgisi yer aldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Karantina uygulamaları mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla yapılmaktadır. Söz konusu uygulamalar, tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır"