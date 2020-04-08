Haber Giriş: Kaynak: AA
MİT'ten nokta operasyon: Mavi kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ]
MİT'in nokta operasyonuyla, PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlusu, mavi kategoride aranan terörist Fadıl Ekinci, Zap'ta etkisiz hale getirildi.
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Etiketler: terör operasyonu terör son dakika operasyon mitSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 16:03
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