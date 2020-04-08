AK Parti ve MHP'den sağlıkçılar için yeni yasa teklifi
AK Parti ve MHP Meclis'e yeni bir teklif sunacak. Teklif koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılıyor.
İki partinin ortak hazırladığı teklifin gün içerisinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
Hapis cezası para cezasına çevrilemeyecek
Teklife göre hiçbir şekilde sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların cezası para cezasına çevrilmeyecek. Hapis cezası kesin şekilde uygulanacak. Sağlık çalışanlarına yeni haklar getirilecek.
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, teklifle ilgili açıklama yapacak. Teklifin bu hafta içinde Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında AK Parti ve MHP ortak imza ile yeni bir yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sunuyor. Sağlık çalışanlarına yeni haklar getiren teklifin detaylarını @trthaber muhabiri Belgin Aydın aktardı. pic.twitter.com/MgQijPQiuN— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2020
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