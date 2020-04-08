TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

İnfaz düzenlemesiyle ilgili görüşmeler sürerken, Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucunda 5 sivilin şehit olması Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi.

AK Parti Milletvekili Habibe Öcal söz alarak saldırıyı kınadı.

Ardından söz alan MHP Milletvekili Cemal Enginyurt da saldırıyı kınayan bazı sözler sarfetti.

HDP kanadından gelen tepkiler üzerine bir anda ortam gerginleşti.

Levent Gök, tartışmanın daha da büyümemesi için oturuma 10 dakika ara verdi.

Verilen arada tartışma daha da alevlendi.

Günlerdir Genel Kurul'da dikkat edilen sosyal mesafe, gerginlikle bozulmuş oldu.