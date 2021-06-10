Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, 45 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar bugün itibarıyla aşılama programına dahil edildi. 45 yaş ve üzeri vatandaşlar, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini olabilecek.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek pazartesiden itibaren de 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşı programına dahil edileceğini söyledi.

BioNTech aşısı aile hekimliklerinde de uygulanacak

Pfizer-BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısı artık hastanelerle birlikte aile sağlığı merkezlerinde de (ASM) uygulanabiliyor.

Uygulamanın aşılama hızını artıracağını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Günlük 200 bini ancak buluyorduk aşılama konusunda, ama saklama koşullarının değişimiyle günlük 800 bini geçen bir aşılama sayısına kavuşabiliriz. Böylece yaz aylarında toplumda bağışıklığı sağlamış olabiliriz. Bunun en önemli şartı halkımızın aşıya olan ilgisi olacaktır." dedi.

Pozitiflik oranı ve ağır hasta sayısı son bir ayda üçte birden fazla azaldı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 7 Mayıs'ta 251 bin 194 COVID-19 testi yapıldı. Bu testlerden 20 bin 107'si pozitif çıktı. Test yapılan 100 kişiden 8'inin pozitif çıktığını gösteren bu veri, üç gün sonra yüzde 6, 12 Mayıs'ta ise yüzde 5 seviyesine indi.

COVID-19 test sayısının 219 bin 192 olduğu 20 Mayıs'ta 100 kişiden 4,2'sinin testi pozitif çıktı, vaka sayısı 9 bin 385 olarak kayıtlara geçti.

Testlerdeki pozitiflik oranının düşüşü mayıs sonuna kadar devam etti. 31 Mayıs'ta uygulanan 219 bin 461 COVID-19 testinden 6 bin 493'ü pozitif çıktı.

Haziran ayının ilk günü 223 bin 482 COVID-19 testi yapıldı. Bu testlerden 7 bin 112'si pozitif çıktı. Test yapılan 100 kişiden 3,1'inin "vaka" kayıtlarına girdiği 1 Haziran'dan sonra da düşüş devam etti.

3 Haziran'da COVID-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,9'u, 4 Haziran'da 2,7'si, 7 Haziran'da ise 2,5'i pozitif çıktı.

Veriler 7 Mayıs 2021-7 Haziran 2021 aralığında pozitiflik oranının üçte birden fazla azalarak yüzde 8'den yüzde 2,5'e düştüğünü ortaya koydu.

Ağır hasta ve hasta sayıları

Sağlık Bakanlığı verileri, 7 Mayıs 2021-7 Haziran 2021 arasında COVID-19 ağır hasta sayısında da üçte bir oranında azalma yaşandığını gösterdi.

Verilere göre, 7 Mayıs'ta 3 bin 260 olan ağır hasta sayısı, 10 Mayıs'ta 2 bin 983 oldu. Ağır hasta sayısı 21 Mayıs'ta 1977'ye, 7 Haziran'da ise 1060'a geriledi.

Aynı tarih aralığında, "COVID-19 belirtisi gösteren"leri ifade eden "hasta" sayısının 7 Mayıs'ta 2 bin 210 olduğu kayıtlara geçti. Hasta sayısı 10 Mayıs'ta 1734, 16 Mayıs'ta 920, 7 Haziran'da ise 500'ün altına inerek 495 kişi olarak belirlendi.

Yapılan aşı sayısı 32 milyona yaklaştı

Sağlık Bakanlığının covid19asi.saglik.gov.tr adresinden paylaşılan verilere göre, Türkiye genelinde saat 10.33 itibarıyla yapılan aşı sayısı 31 milyon 904 bin 493 oldu. 18 milyon 471 bin 852 kişiye birinci doz, 13 milyon 432 bin 641 kişiye de ikinci doz uygulandı.

İlk aşılar Bilim Kurulu üyelerine yapıldı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilk Kovid-19 aşıları 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapıldı.

Daha sonra "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre 14 Ocak'ta ülke genelinde toplumsal aşılamaya sağlık çalışanlarıyla başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek aşısını yaptırdı.

Bazı yaş grupları evlerinde aşılandı

Sağlık çalışanlarının ardından diğer öncelikli grupların aşılanmasına geçildi. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilere aşı yapılmaya başlandı. Ayrıca 90 yaş ve üstündekiler evlerinde aşılandı.

Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonrasında 21 Ocak'tan itibaren 85 yaş ve üstündeki vatandaşların aşıları da evlerinde yapıldı.

Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu.

Program dahilinde 25 Ocak'ta itibaren 80 yaş ve üstündekiler, 27 Ocak'tan itibaren de 75 yaş ve üstündeki vatandaşlar, sağlık kuruluşlarından randevularını alarak aşılarını yaptırdı.

Kovid-19'la mücadele sürecindeki aşılama kapsamında, 11 Şubat'ta 70 yaş ve üstündeki vatandaşlar da sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 70 yaş ve üstündekiler, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarının ilk dozunu olmaya başladı.

12 Şubat'ta ise 65 yaş ve üstündekiler ile bu kişilerin 60 yaş ve üstündeki eşlerinin birinci doz aşılarının uygulanmasına başlandı.

13 Şubat'ta kabine üyeleri ve üst düzey devlet yöneticileri aşılanmaya başlandı

Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 13 Şubat itibarıyla kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesinin sağlanması ve topluma örnek olunması amacıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın davetinin ardından, kabine üyeleri ve üst düzey devlet yöneticileri de aşılanmaya başlandı.

24 Şubat'ta Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

Bu kapsamda ilk olarak köy okullarında görev yapan öğretmenler ile ana sınıfı öğretmenleri aşılanmaya başladı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde sağlık çalışanlarıyla başlayan toplumsal aşılamada, 28 Mart'ta yeni bir aşamaya geçilerek 60 yaş ve üstündeki vatandaşlar ile eşleri sisteme tanımlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 aşı programında yeni gruba geçildiğini duyurdu. Koca, "Aşısı sisteme tanımlanmış 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi." bilgisini paylaştı.

Risk grubundaki vatandaşlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı

Bakan Koca'nın paylaşımına göre risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. Bu gruplar için aşılama 29 Mart'ta başladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulaması doğrultusunda 20 Nisan'da 55 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı.

55 yaş ve üstündekiler, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırdı.

31 Mart'ta gazeteciler aşılanmaya başlandı

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre riskli meslek grupları içinde basın kartı olan gazeteciler de 31 Mart'ta sisteme tanımlandı.

Bu kapsama giren gazeteciler randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı. Gazeteciler randevuları sırasında BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini tercih etti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulamasında muhtarların aşılanmasına da 4 Mayıs'ta başlandı.

40 yaş ve üstü avukatlar ise sisteme tanımlanmalarının ardından birinci doz aşılarını 5 Mayıs'tan itibaren oldu.

Aşılamada 13 Mayıs'ta yeni bir kademeye geçilerek, sağlık çalışanlarının eşlerine de aşı tanımlandı.

Bakan Koca'nın 27 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı duyurunun ardından, Kovid-19'la mücadele kapsamında tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına 28 Mayıs'ta başlandı.

Gelecek pazartesi 40 yaş üstü aşılanacak

Öte yandan Bakan Koca, 9 Haziran'da video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, COVID-19 ile mücadele kapsamında 10 Haziran'dan itibaren 45 yaş ve üzeri vatandaşların, gelecek pazartesiden itibaren ise 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağını açıkladı.