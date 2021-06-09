Bakan Soylu'dan şehit jandarma Keleş'in ailesine taziye ziyareti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-15 Operasyonu kapsamında, Ağrı'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da şehit olan kahraman jandarmamız Hüseyin Keleş'in Ankara'daki taziye evindeyiz. Rabb'im bizleri, şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin. Başımız sağ olsun."
Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da Şehit olan Kahraman @Jandarma'mız Hüseyin Keleş'in Ankara'daki taziye evindeyiz.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 9, 2021
Rabbim bizleri, Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin. Başımız sağ olsun... pic.twitter.com/3gqTUSpfhl
Paylaşımda ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, 30 Mayıs'ta Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.
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