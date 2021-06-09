İcra ve İflas kanununda yapılan değişikliğe göre, ticari ve ekonomik olarak bütünlük arz eden mal ve hakları bünyesinde bulunduran ya da bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan işletmelerin tamamı satılacak.

Konkordato kurumu daha işlevsel hale getirilecek. Alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesi korunacak.

Trafik sigortasına düzenleme

Meclis'ten geçen kanun, trafik sigortasından ödenen vefat ve sakatlık tazminatlarına da standart getiriyor.

Küçük hasarlar ve hurdaya çıkmış araçlar için değer kaybı tazminatı ödenmemesi öngörülüyor.