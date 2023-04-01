Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 05:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
45 bin öğretmen atamasında ön başvuru bugün sona eriyor
45 bin öğretmen atama takviminde süreç devam ediyor. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugün sona erecek.
Atama yapılacak alanlara başvurularda, KPSS'den en az 50 taban puan almış olma şartı aranacak.
Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler 4 Nisan Salı günü ilan edilecek.
Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak.
Sonuçlar 8 Mayıs'ta açıklanacak
Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Sonuçlar ise 8 Mayıs’ta açıklanacak.
Öğretmenler, 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.
Etiketler: KPSS Öğretmen Öğretmen Ataması
Son Haberler
- 06:42
- 06:03
- 05:36
- 05:35
- 05:31
Sıradaki Haber
Sosyal ağ sağlayıcılarına BTK'dan düzenleme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz