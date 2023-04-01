Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 04:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: Getty]
Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel'de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulundu.
Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Etiketler: Finlandiya NATO Resmi Gazete
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