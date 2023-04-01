Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit ile Kanada Büyükelçisi Kerim Uras merkeze alındı.

Kongo Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Hilmi Ege Türemen, Kanada Büyükelçiliği'ne de Togo Cumhuriyeti Büyükelçisi Esra Demir atandı.

Bu suretle boşalan Togo Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Muteber Kılıç, Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne de Talip Küçükcan atandı.