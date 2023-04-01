Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 04:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 2 büyükelçi de merkeze alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit ile Kanada Büyükelçisi Kerim Uras merkeze alındı.
Kongo Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Hilmi Ege Türemen, Kanada Büyükelçiliği'ne de Togo Cumhuriyeti Büyükelçisi Esra Demir atandı.
Bu suretle boşalan Togo Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Muteber Kılıç, Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne de Talip Küçükcan atandı.
Etiketler: Resmi Gazete
Son Haberler
- 05:19
- 04:46
- 04:58
- 04:12
- 04:59
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz