İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik "Kalkan-13" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda, 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler sınır dışı edilecek

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tüfeklere, çok sayıda cep telefonu ve simkart ile

çok miktarda dövize el konuldu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Operasyonları koordine eden valilerimizi, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığını, operasyonları düzenleyen kahraman polisimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum."