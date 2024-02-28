Puslu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.02.2024 07:25

Liderler Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak

6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'nun 3'üncüsü, 1-3 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde yapılacak foruma, 100'ü aşkın ülkeden yaklaşık 4 bin konuk katılacak.

Liderler Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak

Küresel karar vericiler Antalya'da toplanacak. Dünya diplomasisine yön veren toplantılar düzenlenecek.

3'üncü Antalya Diplomasi Forumu, 1-3 Mart tarihlerinde yapılacak.

Dünyanın gündeminde olan meseleler ele alınacak

Forumun bu yılki ana teması “Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak” olarak belirlendi.

Küresel krizler, terörle mücadele, enerji güvenliği gibi pek çok kritik konu masaya yatırılacak.

Diplomasi forumuna 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak

Forum için 100'ü aşkın ülkeden 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı Antalya'ya gelecek.

Ermenistan, Azerbaycan, Irak, Macaristan gibi 60'tan fazla ülke Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil edilecek. 80 civarında uluslararası kuruluşun temsilcisi de yine Antalya'da olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da liderlerle ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

4 binden fazla katılımcı yer alacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yapay zekadan arabulucuk konularına, bölgesel meselelerden gıda krizine kadar çok sayıda toplantı yapılacağını, Gazze için de yüksek düzeyli özel bir panel olacağını vurguladı.

40'a yakın panelde toplamda 4 binden fazla katılımcı yer alacak. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş gibi iş insanlarının da foruma katılım göstermesi bekleniyor. 

ETİKETLER
Antalya Recep Tayyip Erdoğan Deprem
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiltere'de uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:47
Meteoroloji'den 3 ile "fırtına" uyarısı
08:30
42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı
08:31
Japonya'da 2023'te yenidoğan sayısı en düşük seviyeye geriledi
08:31
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
07:45
Fukuşima Nükleer Santrali'nden atık su boşaltımında dördüncü evre başladı
07:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim çalışmalarına Kütahya'da devam edecek
İsrail'i protesto için kendini yakan ABD askeri Times Meydanı'nda anıldı
İsrail'i protesto için kendini yakan ABD askeri Times Meydanı'nda anıldı
FOTO FOKUS
TRT Genel Müdürü Sobacı Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret etti
TRT Genel Müdürü Sobacı Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ