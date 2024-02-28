Liderler Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak

Küresel karar vericiler Antalya'da toplanacak. Dünya diplomasisine yön veren toplantılar düzenlenecek.

3'üncü Antalya Diplomasi Forumu, 1-3 Mart tarihlerinde yapılacak.

Dünyanın gündeminde olan meseleler ele alınacak

Forumun bu yılki ana teması “Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak” olarak belirlendi.

Küresel krizler, terörle mücadele, enerji güvenliği gibi pek çok kritik konu masaya yatırılacak.

Diplomasi forumuna 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak

Forum için 100'ü aşkın ülkeden 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı Antalya'ya gelecek.

Ermenistan, Azerbaycan, Irak, Macaristan gibi 60'tan fazla ülke Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil edilecek. 80 civarında uluslararası kuruluşun temsilcisi de yine Antalya'da olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da liderlerle ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

4 binden fazla katılımcı yer alacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yapay zekadan arabulucuk konularına, bölgesel meselelerden gıda krizine kadar çok sayıda toplantı yapılacağını, Gazze için de yüksek düzeyli özel bir panel olacağını vurguladı.

40'a yakın panelde toplamda 4 binden fazla katılımcı yer alacak. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş gibi iş insanlarının da foruma katılım göstermesi bekleniyor.