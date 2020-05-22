İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izni ile ilgili açıklama yaptı.

416 bin 598 başvuru onaylandı

Bakanlık, seyahat izni verilen 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaş ile refakatçilerinin sayısının 416 bin 598 olduğunu açıkladı.

"'Kaymakamlık ve valiliklerde yığılma var' şeklindeki haberler tamamen asılsızdır"

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberler hakkında da bilgi verildi.

'Kaymakamlık ve valiliklerde yığılma var' şeklindeki haberlerin asılsız olduğu bilgisinin yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Haberlerin yapıldığı yer Bağcılar Kaymakamlığı olup, vatandaşlarımız buraya danışma amaçlı gelmiştir. Bu amaçla kaymakamlığa gelen toplam 15 vatandaşımız, gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra geri gönderilmiştir.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız dün itibarıyla seyahat izin belgelerini, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve ALO 199 Vefa Destek Hattı üzerinden kesintisiz bir şekilde almaya devam etmektedir."