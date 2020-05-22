Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenin ardından tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Kapasitesi, alt yapısı ve personeli ile hastane, açılır açılmaz vatandaşlardan tam not aldı.

Peki, 2 bin 682 yatak kapasitesi olan dev hastanede hasta kabul süreci nasıl işliyor? Şehir hastanesi, 300 bin metrekareden fazla kapalı otopark alanına sahip ve bu otoparka araçlar park edildikten sonra içeriye kolaylıkla giriş yapılabiliyor.

Binaya giren hastalar, tedavilerinin gerçekleştirileceği bölümlere yönlendiriliyor. Acil servisten giriş yapan bir hastanın ilk muayenesi triajda yapılıyor. Buradaki muayenenin ardından sarı, kırmızı ya da yeşil kodları ile diğer noktalara sevk ediliyor.

Hastane 90 ameliyathaneye sahip

Hastalar, muayenelerinin ardından tedavileri için ilgili birimlere gönderiliyor. Gerekmesi durumunda, yatış işlemi de süre uzamaksızın gerçekleştiriliyor.

Hastanenin en büyük özelliklerinden biri de 90 adet ameliyathaneye sahip olması. 90 ameliyathaneden 3'ü hibrit. Yani ameliyat anında gerek görülmesi takdirde bu ameliyathanede MR çekilebiliyor.

Teknolojik imkanlar en üst düzeyde

Günlük 500 operasyon yapma kapasitesine sahip ameliyathanelerde, teknolojik imkanlar da en üst düzeyde.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Eğitim Sorumlusu Bekir Tuğcu, "Çok üst düzeyde bir endoskopi cihazı, onun yanında üst düzey bir nöronavigasyon cihazı ve intropotit ultasonlarımız, yine bize ameliyatlarda bize çok fayda sağlayacak çok üst düzey bir mikroskobumuz da ameliyathanemizde mevcut durumda." dedi.

Haber: Hamza Çiftçi

Kamera Musa Toprak