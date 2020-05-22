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Diyarbakır'da terör destekçilerine operasyon: 18 gözaltı
Diyarbakır'da eski BDP Milletvekili Ayla Akat Ata ve HDP'li bazı belediye meclis üyelerinin de aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da terör örgütü destekçilerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında eski BDP Milletvekili Ayla Akat Ata ve HDP'li bazı belediye meclis üyelerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı.
3 kişi ise aranıyor.
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