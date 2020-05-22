Diyarbakır'da terör örgütü destekçilerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında eski BDP Milletvekili Ayla Akat Ata ve HDP'li bazı belediye meclis üyelerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

3 kişi ise aranıyor.