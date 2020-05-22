Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Rusya Federasyonu vatandaşı 5 kişi, Kovid-19 bulaşma riski altında olduklarını iddia ederek haklarındaki idari gözetim kararının kaldırılmasına ilişkin tedbiren tahliye talebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu.

Merkezin fiziksel koşullarının kötü olduğunu, uzun süredir bahçeye ve havalandırmaya çıkamadıklarını, sık sık hastalandıklarını, tedavilerinin tam olarak yapılmadığını öne süren başvurucular, kendilerine yeterli temizlik maddelerinin, bulaşıcı hastalıklardan koruyucu malzemelerin verilmediğini, çocuklarının yeterli şekilde beslenemediğini, merkezin kalabalık olduğunu ileri sürdü.

AİHM, Anayasa Mahkemesinin de tedbir talebini reddettiği 5 kişinin, başvurusunu incelemeye aldı, hükümetten görüş istedi.

Adalet Bakanlığı belge, görüntü ve fotoğrafları AİHM'e gönderdi

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüyle görüşme yaparak, başvurucuların barınma koşullarına, sağlık ve yiyecek imkanlarına, kalınan odaların fiziki özelliklerine, salgın hastalıklardan korunmak için alınan tedbirlere yönelik belgeleri, görüntü ve fotoğrafları AİHM'e gönderdi.

Başvurucuların iddialarının gerçeği yansıtmadığı, barınma koşullarının uluslararası standartları karşıladığı aktarılan hükümet görüşünde, tedbir talebinin ve başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği belirtildi.

AİHM, hükümet görüşünde sunulan ayrıntılı bilgi ve belgeleri inceledikten sonra başvurucuların iddialarını soyut bularak tedbiren tahliye talebini reddetti, başvuruyu da açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bularak düşürdü.