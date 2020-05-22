İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak dün 08.00-00.00 saatleri arasında “Türkiye Güven Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya 53 bin 896 personel katıldı

Uygulamada, Ramazan Bayramı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi; yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

8 bin 392 noktada gerçekleştirilen uygulamaya 53 bin 896 personel ve 217 dedektör köpeği katıldı. Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, sorgulanan şahıslardan 743 aranan şahıs tespit edildi, 31 şahıs gözaltına alındı.

3 bin 930 kişi hakkında işlem

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 260, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı 1384 ve 65 yaş ve üzeri 286 olmak üzere toplam 3 bin 930 şahsa idari ve adli işlem uygulandı.

159 bin 694 araç kontrol edildi, 98 bin 862 araç sahibine/sürücüye idari para cezası verildi.

Uygulamada, 1396 araç trafikten men edildi, 5 çalıntı araç tespit edildi ve 43 sürücünün belgesi geri alındı.

10 bin 254 park-bahçe, 4 bin 938 mesire-yürüyüş alanı ile 103 bin 785 iş yeri denetlendi.

Koronavirüs tedbirlerine uymayan 150 iş yerine ceza

Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 17, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 18 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 115 olmak üzere toplam 150 iş yerine sahibine/işletmecisine idari ve adli para cezası uygulandı.

Ayrıca uygulamada 5 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 254 adet mermi, 4 adet delici alet, 5 tabanca şarjörü ve muhtelif parça, 23 gram esrar, 4 gram eroin, 101 gram bonzai, 23 gram metanfetamin, 25 adet captagon, 101 adet sentetik ecza, 15 bin 850 paket kaçak sigara ve 30 litre sahte içki ele geçirildi.