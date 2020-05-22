Son teknolojiyle donatılan Ankara Şehir Hastanesinde, kirli havanın absorbe edildiği negatif basınçlı yoğun bakım üniteleri sayesinde bugüne kadar hiçbir sağlık çalışanına COVID-19 bulaşmadı.

"Yaklaşık 5 bin 500 hasta takip ettik"

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 5 bin 500 hasta takip ettik. Yüksek bir iyileşme oranıyla büyük çoğunluğunu taburcu ettik. Şehir hastanelerinin yüksek kapasitesinin bu olağanüstü durumlarda hastalarımızı yönetmek noktasında çok büyük avantaj sağladığını yaşayarak gördük" dedi.

"Şu ana kadar 35 bine yakın test çalıştık"

Günde yaklaşık 900 ila 1200 test çalıştıklarını belirten Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Dinç, "Şu ana kadar 35 bine yakın test çalıştık. Ortalama 5-12 saat arasında sonuç veriyoruz" ifadelerini kullandı.