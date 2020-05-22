İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, 22 Mayıs saat 24.00 ile 26 Mayıs saat 24.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar belirlendi.

Genelgede, Bilim Kurulunun önerileri ve koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde uygulanmasıyla, Türkiye'de bayram sevinci evlerde yaşanacak. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta daha önce de kısıtlama olurken, 50 ilde genel kısıtlama ilk kez hayata geçirilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, uygulama öncesinde sokaklarda hareketliliğe sebep oldu.

Kilisliler ilk kez yaşayacakları kısıtlama için marketlerin yolunu tuttu. Evde geçecek bayram öncesi eksikler giderildi. Vatandaşlar ihtiyaçtan fazlasını almamaya çabaladı.

Benzer görüntülerin kaydedildiği bir başka il Batman oldu. Kasap, fırın ve kuru yemişçilerdeki yoğunluk kameralara yansıdı. Bingöl'de de çarşı hareketlendi. Her ne kadar ev ziyaretleri olmasa da bayram şekeri tezgahları yine boş kalmadı.

Hep beraber bayramlaşma hayalleri ise bir sonraki bayrama kaldı.

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması nasıl uygulanacak?

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs perşembe ve 22 Mayıs cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. 24-26 Mayıs arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır. 23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek."

"Nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak"

23-26 Mayıs'ta vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceği aktarılan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-26 Mayıs'ta sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT), Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir) ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak.

Kan ve plazma bağışçıları da muaf

30 Nisan 2020 tarih ve 7486 sayılı genelge kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanların kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanların 23 Mayıs cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar, zorunlu sağlık randevusu bulunanlar ile Türk Kızılay'a kan ve plazma bağışı yapacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak.

"Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacak"

Seyahat izin belgeleri ise sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacak. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacak.