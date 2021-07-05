4'üncü yargı paketi, hayvanları koruma kanunu ve beklenen torba teklif. Tatil öncesi Meclis'i yoğun bir çalışma temposu bekliyor.

4. Yargı Paketi Genel Kurul'da yasalaştırılacak

Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 4'üncü yargı paketi Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifle, boşanmış eşe karşı işlenen suçların cezası ağırlaştırılıyor. Tutuklamalarda somut delil şartı getiriliyor. Adli kontrolün 2 yılla sınırlandırılması ve 4 ayda bir güncellenmesi öngörülüyor. Adliyelerde 7 gün 24 saat ifade verme olanağı tanınıyor.

Hayvanları Koruma Kanunu

Meclis'in önemli mesai başlıklarından biri de hayvanları koruma kanunundaki değişiklik. Yasa teklifi komisyonda görüşüldükten sonra hızla Genel kurul gündemine alınacak. Düzenlemeyle, hayvanlara karşı işlenen suçlarda hapis cezalarının önü açılıyor. Evcil hayvanı kasten öldürene 4 yıla kadar, cinsel istismar, işkence ve zalimce muameleye ise 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sahipli kedi ve köpekler dijital kimlikle kayıt altına alınacak. Belediyelere aşılama ve kısırlaştırma sürecini takip sorumluluğu getirilecek. Evcil hayvan satış yerlerinde kedi ve köpek satılamayacak.

Meclis tatile girmeden önce torba yasa çıkarılacak

Meclis'te torba teklifin de gündeme gelmesi bekleniyor. Buna göre, çekin vadesi gelmeden bozdurulmasını erteleyen düzenlemenin süresi yine uzatılacak.

İmar Kanunu'nda, alt yapı yatırımları ve kentsel dönüşümle ilgili değişiklik yapılacak.

Engelli istihdamında mağduriyetleri ortadan kaldıracak düzenlemelere de yer verilecek.