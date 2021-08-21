Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 1, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde ise saldırı girişimindeki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin her yerde etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.
Açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Terörle mücadelemiz her yerde etkin ve kararlı şekilde sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/0CkDZKYDsZ
Etiketler: Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele PKK/YPG
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