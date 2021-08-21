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25 yıldır düzenlenen "Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması”nın kazananları belli oldu.

Yarışmaya, 5 ülkeden 95 eser katıldı.

TRT Haber kameraman ve muhabirleri pek çok kategoride ödüle layık görüldü.

"Mavi Vatan" belgeseli de ödüle layık görüldü

TRT'nin büyük beğeni alan belgeseli Mavi Vatan da dizi haber kategorisinde ödüllendirildi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Bayraktar rumuzlu görüntüsüyle TRT Haber'den Seyit Taşdelen, Berrin Yücesan, Hafterli general rumuzlu görüntüyle Oğuz Karatoprak, Elif Akkuş, dizi haber kategorisinde TRT Haber'den Mavi Vatan belgeseliyle Ahmet Görmez, İhsan Kırkbeşoğlu, Tahsin Özkan, Bülent Uzun'un ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Yılın en başarılı kamera servisi TRT Haber seçildi

İzmir depreminin mucize çocuğu Elif'in tüm Türkiye'yi ağlatan görüntüsünü çeken kameraman Şemi Demirel ödül alan isimlerden.

TRT Haber muhabirleri Sabahnur Sayılgan, Muratcan Öztürk, TRT Kürdi'den Gülay Demir ve TRT Arabia'dan Şaban Nazır ile kameraman Mikail Sevinç de ödüle layık görüldü.

En anlamlı ödüllerden biri de omzunda kameralarıyla haberden habere koşan TRT kameramanlarının oldu.

Yılın Kamera Servisi Ödülü'nü ise TRT Haber kamera servisi aldı.

Ödül töreni eylül ayında gerçekleştirilecek

Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda 9 kategoride ödüller verilecek.

Ödül töreninin önümüzdeki ay Ankara'da yapılması planlanıyor.

