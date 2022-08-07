İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa ve Çernomorsk limanlarından yerel saat 06:00 ile 08:30 arasında 4 geminin daha ayrıldığı görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki koordinasyon sonucunda "Mustafa Necatı", "Star Helena" ile "Glory" adlı gemileri Çornomorsk Limanı'ndan, "Riva Mind" gemi ise Odesa Limanı'ndan ayrıldı.

"Fulmar S" isimli boş gemi dünden beri Odessa açıklarında bekliyor

Bandırma Limanı'ndan 5 Ağustos'ta ayrılan ve Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na girmesi beklenen Barbados bandralı "Fulmar S" isimli boş gemi ise dün akşamdan beri Odessa açıklarında bekliyor.

Lübnan'a mısır taşıyan Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi tahıl koridoru anlaşmasına göre 1 Ağustos'ta Odessa'dan ayrılan ilk gemi olmuştu.

[Fotoğraf: AA]

Dün ise 3 gemi daha Odessa ve Çernomorsk limanlarından çıkış yapmıştı.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 4 geminin hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında 6 bin ton ayçiçeği yağı taşıyan, İtalya istikametli "Mustafa Necati", 45 bin ton ayçiçeği küpesi taşıyan ve Çin'e giden "Star Helena", 66 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'a gelen "Glory", 44 bin ton mısır taşıyan ve İskenderun'a giden "Riva Wind" isimli gemilerin Ukrayna limanlarından hareket ettiği duyuruldu.

1️⃣ Tahıl sevkiyatı kapsamında;



▪️6 bin ton ayçiçek yağı taşıyan ve İtalya’ya giden MUSTAFA NECATİ,



▪️45 bin ton ayçiçek küpesi taşıyan ve Çin’e giden STAR HELENA,



▪️66 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul’a gelen GLORY, — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2022

Açıklamada, İstanbul'un kuzeyinde demirleyecek gemilerin Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağı aktarıldı.