Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri Covid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur” uygulaması gerçekleştirdi.



15 Mayıs Cuma günü 15.00-24.00 saatleri arasında 8 bin 151 noktada gerçekleştirilen uygulamaya, toplam 51 bin 885 personel ve 217 dedektör köpeği katıldı.

Market, pazar, AVM, benzin istasyonu...



Koronavirüs tedbirleri kapsamında, süresiz kapatılan işyerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip edilmediği denetlendi. Semt pazarları, market, fırın, petrol istasyonu vb. işyerlerinde sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunun yanı sıra AVM ve marketlerde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı kontrol edildi. Sosyal mesafe ve kısıtlamaya uyulup uyulmadığı denetlendi.

Toplu taşıma ve açık alanlar denetlendi

Toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, araç içinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde tedbirlere vatandaşların uyup uymadığı denetlendi.

4 bin 368 kişiye adli ve idari işlem



Ülke genelinden eş zamanlı yapılan uygulamada, 332 bin 492 kişi sorgulandı, 542 aranan şüpheli tespit edildi. Bunların 38’i gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 701, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 479 ve 65 yaş ve üzeri 188 olmak üzere toplam 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem düzenlendi.



5 bin 831 sürücüye ceza



Denetimlerde, 254 bin 52 araç kontrol edildi. Bin 42 toplu taşımaya, 151 ticari taksiye ve 4 bin 638 diğer araçlar olmak üzere toplam 5 bin 831 sürücüye para cezası verildi.



191 iş yeri sahibine işlem yapıldı



10 bin 315 park-bahçe, 2 bin 959 mesire-yürüyüş alanı ile 92 bin 500 iş yeri denetlendi. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 68, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 25 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 98 olmak üzere toplam 191 iş yeri sahibine idari ve adli işlem yapıldı.

