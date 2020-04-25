Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda, terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li teröristin amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde hain saldırıya misliyle karşılık verildi

Açıklamalarda ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin havan saldırısının ardından başlatılan operasyonda, 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bölgede tespit edilen hedeflerin derhal Hava Kuvvetleri unsurlarınca ve ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiği bildirilen açıklamada, hedeflerin tahrip edildiği ve bölücü terör örgütü mensubu 12 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı bölücü teröristlerce havanla yapılan taciz atışında bir askerin şehit olduğu, biri ağır 3 askerin de yaralandığı belirtildi.