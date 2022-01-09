Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 11:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde davam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
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