Hasanov mesajlarında, "Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonucu şanlı Türk ordusunun 3 askerinin şehit olması haberi beni derinden üzdü. Sizin acınız bizim acımızdır. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, şehit yakınlarının acısını paylaştığını kaydetti.