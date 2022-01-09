Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'den (TEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasında "Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Yapım Sahasına İsabet Eden Elektrik Dağıtım Tesislerinin Deplase Edilmesine İlişkin Tip Protokol" imzalandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) düzenlenen imza törenine TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcıları Zafer Turut ve Bora Ülker, Karayolları Genel Müdür Yardımcıları Mücahit Arman, Selehattin Bayramçavuş ve Ahmet Sağlam katıldı.

Yatırımlarda gecikmenin önlenmesi amaçlanıyor

Protokolle KGM tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarını engelleyen elektrik dağıtım tesislerinin yerinin değiştirilmesine ilişkin iş süreçleri, şartları ve kurumlar arası yetki ve sorumluluklar belirlenirken, bu iş süreçlerinin hızlı şekilde sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Uygulamada bütünlüğün sağlanması ve yaşanılabilecek sorunların önüne geçilmesiyle ulaşım yatırımlarında oluşabilecek gecikmenin önlenmesi de amaçlanıyor.