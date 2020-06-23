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3 bakan turizmde alınacak tedbirleri görüştü
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Çavuşoğlu ile Sağlık Bakanı Koca'yı makamında ziyaret ettiğini belirterek, "Turizm sezonunda izleyeceğimiz yol haritamızı bir kez daha konuşup alınacak tedbirleri değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanımız Sayın @MevlutCavusoglu ile birlikte Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca'yı makamında ziyaret ettik.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) June 23, 2020
Turizm sezonunda izleyeceğimiz yol haritamızı bir kez daha konuşup alınacak tedbirleri değerlendirdik. pic.twitter.com/T51vqdBELa
Etiketler: mehmet nuri ersoy Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu turizm koronavirüs tedbirleri turizm tedbirleri turizm sezonuSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 16:05
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