Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Çavuşoğlu ile Sağlık Bakanı Koca'yı makamında ziyaret ettiğini belirterek, "Turizm sezonunda izleyeceğimiz yol haritamızı bir kez daha konuşup alınacak tedbirleri değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanımız Sayın @MevlutCavusoglu ile birlikte Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca'yı makamında ziyaret ettik.



Turizm sezonunda izleyeceğimiz yol haritamızı bir kez daha konuşup alınacak tedbirleri değerlendirdik. pic.twitter.com/T51vqdBELa — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) June 23, 2020