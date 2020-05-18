Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. İlk açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Kars'ta 3 terörist ölü ele geçti

İkinci açıklamayı ise İçişleri Bakanlığı yaptı. İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

3 asker yaralı

Operasyonda, 3 asker de yaralandı. Yaralı askerler hastaneye sevk edildi. Bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son açıklama ise yine MSB'den yapıldı. Teröristlerin Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminin engellendiği belirtildi. 2 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.