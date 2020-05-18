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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
[Fotoğraf: AA arşiv]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
Erdoğan ve Putin, COVID-19 salgınına karşı iş birliği, salgın sonrası atılacak adımlar ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldı.
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Etiketler: suriye son dakika Putin görüşme cumhurbaşkanı erdoğan covid-19Son Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:32
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