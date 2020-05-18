Avrupa'nın en büyük sağlık merkezlerinden biri olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci etabı Perşembe günü hizmete başlayacak.

1 milyon metrekarelik kapalı alana inşa edilen ve 8 ayrı ihtisas hastanesini içinde barındıracak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe birlikte gerçekleştirecek.

Avrupa'nın en fazla yoğun bakım yatağına sahip

2 bin 682 yatak kapasiteli dev sağlık kompleksi, Avrupa'nın en fazla yoğun bakım yatağına sahip. Bünyesinde 708 poliklinik, 90 ameliyathane ve 456 yoğun bakım ünitesi bulunacak. Günlük 32 binin üzerindeki hasta ile 10 bin sağlık çalışanı ilgilenecek. Depreme karşı dayanıklı olan hastanede 2 bin 68 sismik izolatör var.

Başakşehir şehir hastanesinin bağlantı yollarının yapım çalışmaları da sürüyor. Tüm yollar çarşamba günü açılacak.

Günde 100 bin kişilik nüfus dolaşımı bekleniyor

Hastaneye, 7,5 kilometre aks uzunluğunda yol, 480 metre sağlık kent viyadüğü, 117 metre ambulans viyadüğü yapılıyor. 1100 metre uzunluğundaki güney yan yol drenaj ve altyapı imalatları da tamamlandı.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin hizmete açılmasıyla bölgede günlük yaklaşık 100 bin kişilik nüfus dolaşımı olması bekleniyor.