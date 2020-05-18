Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarında bir caminin kapısına domuz kafası asılarak yapılan saldırıyla ilgili Twitter'dan paylaştığı mesajında şunlara yer verdi:

"Mübarek ramazan ayı ve salgın döneminde bile Avrupa'da ırkçılık ve İslam düşmanlığı devam ediyor. Almanya'daki camimize yapılan çirkin saldırı bunun son örneği. Bu çirkin olayda kullanılan sembol aslında bu hastalıklı zihniyeti tasvir ediyor. Bu olayın failleri derhal yakalanmalı."

Mübarek Ramazan ayı ve salgın döneminde bile Avrupa’da ırkçılık&İslam düşmanlığı devam ediyor. Almanya’daki camimize yapılan çirkin saldırı bunun son örneği. Bu çirkin olayda kullanılan sembol aslında bu hastalıklı zihniyeti tasvir ediyor. Bu olayın failleri derhal yakalanmalı. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 18, 2020

Vaihingen Enz beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camii'nin kapısına önceki gün saat 23.30 sıralarında domuz kafası asılmıştı. Camiye yapılan saldırı güvenlik kameralarınca kaydedilmiş, iki kişinin olay yerinden hızla uzaklaştığı tespit edilmişti.