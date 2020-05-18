MHP Lideri Devlet Bahçeli, yayımladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Bahçeli, Türk vatanının kötürüm ve kömürleşmiş müzakerelerle kurtarılmadığını belirterek, "Hiç kimse sipariş masa kurup, ihanet ve işgal emellerini aklama ve temize çıkarma ayıbına ümit bağlamamalı" ifadelerini kullandı.

'Memleket Masası' önerisi ile memleketin kırık dökük masalara sığdırılmaya çalışıldığını ifade ederek, bu amaçtakilere, "Mondros'tan Sevr'e kadar uzanan ihanet ve istila sürecinin nasıl yerle yeksan edildiğini unutmamaları" uyarısında bulundu.

Bahçeli, milletvekili transfer borsası ile korsan siyaset ticaretine bel bağlayanlar olduğuna dikkat çekerek "Gazi Meclisi'mizin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye'nin ayak bağı ve ağır yüküdür" ifadelerini kullandı.