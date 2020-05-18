Bundan tam 76 yıl önce 1944'te, Sovyet lideri Stalin'in kararıyla vatanlarından sürgün edildiler. Kırım Tatarları, çıkarılan gizli bir kararnameyle bir gecede Orta Asya'ya sürüldüler.

Çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu Kırım Tatarları, hayvanların taşındığı tren vagonlarına bindirildi. 250 bine yakın Kırım Tatarı, 3 günde Orta Asya'nın farklı bölgelerine ve Sibirya'ya sürgün edildi.

Bir kısmı zor şartlardan dolayı yolda, bir kısmı da sürgün edildikleri yerlerde hayatlarını kaybetti.

1783'te Kırım Hanlığı işgal edildi

Kırım Yarımadası, tarih boyunca Rusya'nın stratejik hedefleri arasında yer aldı.

Çarlık Rusyası dönemine uzanan baskı ve imha politikasını dağılan Sovyetler Birliği ve Rusya da sürdürdü.

Kırım Hanlığı, 1774'te Küçük Kaynarca anlaşması ile Osmanlı Devleti'nden ayrıldı.

Rusya 1783'te Kırım Hanlığı'nı işgal etti ve Kırım Tatarlarına baskı uygulamaya başladı. Baskı politikaları sebebiyle çok sayıda Kırım Tatarı, Osmanlı topraklarına göç etti.

Kırım Yarımadası, 2'nci Dünya Savaşı sırasında bir süre Nazi Almanyası'nın kontrolüne geçti, Rus kızıl ordusu tarafından geri alındı. Kırım Tatarları, Sovyet ordusunda savaşmalarına karşın bazı Rus komutanlar tarafından Almanlarla iş birliği yaptıkları iddiasıyla suçlandı.

Kırım Tatarlarına yönelik baskı ve imha politikasının bahanesi olan bu iddia üzerinden "Kırım Tatarlarının vatanlarından sürülmesi" istendi.

Kırım Özerk Cumhuriyeti olarak ilan edildi



Kırım, Stalin'in ölümünden sonra 1954'te Ukrayna'ya hediye edildi. Sürgündeki Kırım Tatarları, 1965'te öz vatanlarına dönüş çalışmalarına başladı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kırım Tatarlarının vatanı, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti olarak ilan edildi.

Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etti. Kırım Tatarları Çarlık Rusyası ve Sovyet Rusyası'nda olduğu gibi yine baskı politikalarına maruz bırakıldı.

Rus yönetimi, başta Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Türklerinin iradesini temsil eden Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yöneticilerine yarımadaya giriş yasağı koydu. Rus mahkemesi, Kırım Tatar Milli Meclisi'ni "aşırıcı örgüt" kapsamına alarak faaliyetlerini yasakladı.

Baskılar sebebiyle binlerce Kırım Tatarı, yarımadadan ayrılmak zorunda kaldı. Kalanların evlerine, camilere, okullara baskınlar ve gözaltılar ise sürüyor.