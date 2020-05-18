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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada operasyonların kararlılıkla sürdüğü de vurgulandı.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HP8sYw3usR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2020
Etiketler: son dakika msb hava harekatıSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:28
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