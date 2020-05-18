Haber Giriş: Kaynak: AA
Kabine toplantısı başladı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı.
Toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler: Kabine toplantısı cumhurbaşkanı erdoğan Ramazan Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? seyahat kısıtlaması COVID-19 tedbirleriSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:47
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