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Sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada teröristlerin Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminin engellendiği belirtildi.
2 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/cAOy4CYlPY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2020
Etiketler: son dakika fırat kalkanı msb sızma girişimiSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:43
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