Terör örgütlerine karşı hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlı operasyonlar düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri, İHA ve SİHA'ları kullandı, bölge halkı örgüte sırtını döndü. Bu faktörler PKK'nın son yıllarda bölgede ağır kayıplar verip etkinliğini kaybetmesini sağladı.

Kararlı operasyonlar terör örgütünün nefesini kesti

Bölücü terör örgütü, son yıllarda daha çok sınır hattında yuvalandı. Irak'ın kuzeyindeki kamplara yakın olması da işlerini kolaylaştırıyordu. Ancak peş peşe yapılan kararlı operasyonlar, terör örgütünün nefesini kesti. Sarp arazi ve derin vadiler tek tek teröristlerden temizlendi.

Şırnak'ta, sınırın sıfır noktasında yuvalanmaya çalışan teröristlere karşı büyük başarı bağlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi, Gabar, Besta, Kel Mehmet ve bütün bu alanın ortaya koyduğu sonucun önemli olduğunu belirterek, son tespitlere göre bu bölgede 134 terörist olduğunu söyledi.

Örgüt en büyük şoku 2017'de yaşadı

Terör örgütü en büyük şoku 2017'de yaşadı. Yıllarca yığınak yaptıkları, hatta silah imalathanesinin bile olduğu bölge yerle bir edildi. İncebel Dağları Kato Bölgesindeki operasyonu Tümgeneral Aydoğan Aydın yönetti.

Aydın, yaptığı açıklamada, "Sizler, milletimiz merak buyurmasın. Buradaki bütün arkadaşlarımız güvenlik kuvvetlerimiz askerimiz polisimiz jandarmamız Kara Kuvvetleri birliklerimiz Kara Havacılık helikopterlerimiz ve halkımız kurucularımız başta olmak üzere bütün ekiplerimizle beraber burada bu namertlerin kafasını ezmek için son derece kararlı bir şekilde faaliyetler devam edecek inşallah." dedi.

12 silah arkadaşıyla birlikte helikopter kazasında şehit oldu

Mağaralar, tek tek ortaya çıkarıldı. Binlerce silah, on binlerce mühimmat, 5 tondan fazla patlayıcı ve 100 tona yakın yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tümgeneral Aydoğan Aydın, operasyon devam ederken 12 silah arkadaşıyla birlikte bir helikopter kazasında şehit oldu. Ancak operasyon devam etti. Hem de operasyonu 43 gün yöneten şehit tümgeneralin ismi ile...

Örgüte sınır hattında ağır kayıplar verdirildi

2019 yılında başlatılan Pençe ve Kıran Operasyonları ile PKK üst üste darbeler vuruldu. Büyük bir kısmı Şırnak kırsalında yapılan operasyonlarla örgüte sınır hattında ağır kayıplar verdirildi.

68 terörist etkisiz hale getirildi, 58 terörist ise ikna yolu ile örgütten kaçarak teslim oldu. Yurda terörist geçişleri de büyük oranda kesildi.