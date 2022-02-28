AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, 1990'ların başında eğitim için Pakistan'a gitti. 1997 Şubat'ında yurda döndü. YÖK, diplomasına denklik vermedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, 28 Şubat sürecinde vesayetçi rejim nedeniyle hayallerini gerçekleştiremedi.

Diplomasına denklik verilmedi

Şahin, o dönemki hayallerini "Ben 7 yıl Karaçi Üniversitesi’nde okurken şu hayal ile okudum. Bir gün Türkiye'nin ülkemin, vatanımın bu coğrafyaya bir büyükelçisi olarak döneceğim hayaliyle okudum" sözleriyle anlatıyor.

Dönemin YÖK yönetimi Şahin'in diplomasına denklik vermedi. Şahin, "7 yıllık emeğimin karşılığı olarak bana söylenen bünyesinde ilahiyat fakültesi bulunduran 1 üniversiteden, mezun olduğunuz gerekçesiyle denkliğiniz reddedildi şeklinde oldu" sözleriyle yaşadıklarını özetledi.

Bu cevap, 7 yıllık emeğinin boşa gittiği anlamına geliyordu.

"Rejimi tehdit ediyor" denildi

Geçici olarak Refah Partisi Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun yanında işe başladı. Diplomasını reddeden YÖK'ün o dönem ki başkanı Kemal Gürüz'ün sözlerini ise hiç unutmadı.

“Bu tür öğrenciler dedi yurt dışına gidiyorlar. Ne idüğü belirsiz kimi üniversitelerde okuduktan sonra gelip Türkiye'de rejimi tehdit ediyorlar. Cumhuriyeti tehdit ediyorlar” şeklinde bir ifade kullandı.

Denklik alamadığı için milletvekili danışmanlığından ayrılmak zorunda kaldı.

Rejimi tehdit ediyor diye diploması kabul edilmiyor, ama bir yandan da mahkemeler onu bilirkişi olarak çağırıyordu.

Meclis'e vekil olarak döndü

AK Parti iktidarıyla vesayetçi dönem sona erdi. Diplomasının denkliğini ancak 8 yıl sonra alabildi. 2011'de kendisine siyaset yolu açıldı. AK Parti'den Gaziantep Milletvekili seçildi.

Hayal kırıklıkları ile ayrıldığı odasına yıllar sonra geri dönen Şahin, "97 Haziran'ın ortasında gözyaşları ile ayrılmış olduğum büyük hayal kırıklıkları ile ayrılmış olduğum odaya 2011 Haziran'ın ortasında 12 Haziran seçimlerinde kura ile tekrar milletvekili olarak dönmüştüm" dedi.