Kimi doktor olmak istiyordu, kimi öğretmen, kimi mühendis... Ama 28 Şubat süreciyle bu hayalleri ellerinden alındı.

28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas da hayalleri elinden alınan binlerce öğrenciden sadece biri.

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi'nde okuduğu sırada Postmodern darbenin mağduru oldu.

"Başörtülü olduğumuz için bizi üniversiteden attılar"

Yaşadığı acı dolu süreci anlatan İlyas, "Biz sınavımıza başörtülü bir şekilde girdik. Fakat 2. sınıfta bize başörtülü bir şekilde eğitimimize devam edemeyeceğimiz söylendi. Bizleri üniversiteden başörtülü olduğumuz için attılar" dedi.

"Eğitim hakkımı elimden aldılar"

28 Şubat sürecinde eğitim hakkının elinden alındığını söyleyen İlyas, "Büyük bir emek vererek oraya gelmiştim. Hakkım olan bir şeyi haksız bir şekilde elimden aldılar. Üniversitemi mahkemeye verdim fakat adalet de bizi haklı bulmadı. Okulun huzurunu bozduğumuz gerekçesiyle, hatta mahkeme masraflarını bile bize yüklediler. O dönemde yaşım 19'du" açıklamasını yaptı.

Okul hayatı ve hayalleri yarıda kalan Emine İlyas, o süreçte çaresizce olan bitenleri izledi.

"Düşünün... Arkadaşlarınızın sürecini takip ediyorsunuz, onlar mezun oluyor, ne güzel mutlu oluyorlar, atanıyorlar, görevlerine başlıyorlar, siz maalesef seyrediyorsunuz."

2011 yılında çıkan afla geri döndü



Sonrasında evlenen ve iki çocuğu olan İlyas, 2011 yılında çıkan afla 33 yaşındayken okuluna geri döndü.

Eğitimini tamamlamak için çok çaba sarf ettiğini aktaran İlyas, şunları söyledi:

"Gerçekten bu ülkenin vatandaşı olduğumu 2011 yılından sonra hissettim. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi'ni kazandım, 2014 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği'nden yüksek onur begesi alarak mezun oldum."

28 Şubat Öğrenci Derneği'ni kurdu



Emine İlyas, kendisi gibi hak mağduriyeti yaşayanlar için 28 Şubat Öğrenci Platformunu kurdu, ardından derneğe dönüştürdü.

Derneğin kuruluş amacını anlatan İlyas, "Ülkenin büyük potansiyeli böyle sığ bir yasak nedeniyle maalesef engellendi. Yıllarımızı kaybettik. Tekrar böyle bir kayıp olmasını istemediğimiz için bu çalışmaları yapıyoruz" sözlerini kullandı.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Bedrettin Çelik