Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
"Gecemiz mübarek olsun"
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyor, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu olan bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun..."
Paylaşımda, İsra Suresi'nin 1. Ayetinin yer aldığı bir görsel de yer aldı.
Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyor, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu olan bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 27, 2022
Gecemiz mübarek olsun… pic.twitter.com/9GmMGkmJHc
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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