Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Gecemiz mübarek olsun"

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyor, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu olan bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun..."

Paylaşımda, İsra Suresi'nin 1. Ayetinin yer aldığı bir görsel de yer aldı.