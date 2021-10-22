Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 363 bin 553 COVID-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 302 oldu.

18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,27, birinci dozda 88,79 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 40 bin 699'a yükseldi. COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 232 bin 925 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Yeni vakaların yüzde 35,42'si 19 yaş ve altı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir ayın verilerine göre, yeni vakaların yüzde 1,38’i 0-4 yaş, yüzde 4,86’sı 5-9 yaş, yüzde 16,24’ü 10-14 yaş, yüzde 12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı yüzde 35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı." dedi.